Приоритетные направления на 2023 год определены в Уватском районе

Благоустройство сел и деревень и переселение людей из ветхого и аварийного жилья - приоритет на 2023 год в Уватском районе.

- На 2023 год у нас запланировано немало работ, связанных со строительством и ремонтом. Это касается социальных учреждений в разных селах, домов культуры, спортивных площадок, благоустройства парков и скверов, - говорит глава Уватского района Вячеслав Елизаров.

- Нашему "Туртасскому" коммунальному предприятию предстоят работы по повышению энергоэффективности, улучшению качества тепло- и водоснабжения. В новом году продолжим переселять людей из ветхого и аварийного жилья. Кроме того, представители бизнес-сообщества делают шаги по поиску интересных идей и проектов привлечения в наш район туристов. По одному из предполагаемых туристических маршрутов уже состоялась пробная рабочая поездка, сообщили в пресс-службе администрации Уватского района.