Туристов в Ялуторовском остроге будут ждать Берендей и Бабка-Ёжка

Первое представление "Берендеево царство" состоится в Ялуторовском остроге 2 января в 16 часов. С 3 января встретится с царем Берендеем можно четыре раза за день с 10 до 18 часов. Об этом "Тюменской области сегодня" рассказала руководитель Ялуторовского острога Нина Бешенцева. "Берендеево царство продлится до 7 января.

Вместе с Берендеевым царством будет работать Резиденция Деда Мороза, она открывается в 17:30". Сценарий для "Берендеева царства" в остроге каждый год разрабатывают новый.

"В этот раз пройдет слет хороших Бабок-ёжек, которые помогут царю Берендею с волшебством, которого должно хватить на 20 лет. И чтобы не только дети, но и взрослые в него верили. Но в ряды Бабок-ёжек затесалась предательница, все пошло кувырком, нужно будет спасти Берендеево царство. Гости острога с удовольствием участвуют в спасательной операции", - отмечает Нина. После 7 января в Ялуторовском остроге начнутся Святочные гадания. Они продлятся до 19 января.

Подробней узнать о том, как можно весело провести время в Ялуторовском остроге можно на сайте и в соцсетях учреждения.