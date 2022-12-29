Памятник Герою России открыли в Тобольске

В Тобольске открыли памятник Герою России подполковнику милиции Руслану Бацаеву, погибшему в 2005 году при спасении детей в ходе проведения контртеррористической операции на Северном Кавказе.

В феврале 2003 года Руслан Бацаев был направлен по контракту из Тобольского УВД, где он служил старшим оперуполномоченным, в Чечню. За два с половиной года службы в отделе внутренних дел города Гудермеса подполковник милиции неоднократно руководил спецоперациями по ликвидации групп террористов и задержанию особо опасных преступников.

В 2005 году в ходе проведения контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе погиб от бандитской пули, спасая детей. За героизм и мужество, проявленные в бою, подполковник милиции Руслан Бацаев удостоен звания Героя Российской Федерации посмертно.

Памятник открыли глава города Тобольска Максим Афанасьев, начальник межмуниципального отдела МВД России "Тобольский", полковник полиции Денис Долгих и вдова Руслана Малика Бацаева.