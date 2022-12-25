С червишевскими достопримечательностями познакомили общественников Тюменского района

Члены Общественной палаты Тюменского района III созыва посетили объекты туристического показа в Червишевском муниципальном образовании. Отрыла импровизированный экскурсионный тур обсерватория в Червишево – гордость села, излюбленное место астрономов и всех, кого влечет звездное небо.

О том, как живет обсерватория, рассказал руководитель проекта Владимир Куракин. На акваферме "Рыбное подворье" показали производственный цикл от малька до крупной рыбы, рассказали об особенностях выращивания форели, стерляди, осётра и других видов рыбы.

Следующим пунктом выездного заседания стал парк имени купца и мецената Алексея Памфилова, который открылся в селе Мичурино в начале ноября этого года. Глава Червишевского МО Ирина Осадченко рассказала, какой след оставил выдающийся земляк в истории сел и деревень Червишевского МО. Сейчас в парке можно посмотреть и арт-объект - деревянную стену с двумя старинными наличниками и рамами с фотографиями об истории села Мичурино, его жителях.

Завершил тур этнографический парк "Юрибей", открывшийся в августе этого года. Члены палаты убедились, что это подходящее место для отдыха семьей, творческих мастер-классов, экскурсий для школьников и студентов, а также национальных праздников, сообщила пресс-служба главы Тюменского района.