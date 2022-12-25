Елки глав районов состоятся в Ялуторовске, Викулово и Нижней Тавде

Елки глав районов и городов проходят повсеместно. Так, 26 декабря во дворце культуры Ялуторовска и в Центре культуры и досуга Викуловского района детей соберет яркий праздник. Подобное мероприятие ждет ребят в Нижней Тавде 27 декабря.

– Мы пригласили 138 детей одаренных, которые являются лидерами в олимпиадах, в спорте и других направлениях. Еще 88 ребят – это дети мобилизованных жителей, и 60 детей – инвалиды. Со многими детьми придут сопровождающие, поэтому людей будет много. Всех их встретят в фойе Дед Мороз и Снегурочка, они покажут нашу елочку, немного поиграют и пригласят детей в зрительный зал. Там их ждет коллаборация театра, музыки и it-технологий – сказка "КосмоЕлка", – рассказала корреспонденту издания "Тюменская область сегодня" специалист МАУ "Молодежный социально-деловой центр" Елена Симонова.

Елка главы Нижнетавдинского района состоится 27 декабря в Центре культуры и досуга. Валерий Борисов поздравит ребят с наступающим праздником и вручит благодарственные письма одаренным детям, а также значки "Таланты Тюменской области".

– После поздравления главы ребята соберутся в зале и посмотрят театрализованное представление, а затем переместятся в танцевальный зал, где их встретят Дед Мороз и Снегурочка. Дети расскажут стихи, споют песни и потанцуют, – пояснила журналисту заведующий АУ "Центр культуры и досуга" Елена Манвейлер.

В Викулово Елка главы района состоится 26 декабря. В ней традиционно примут участие одаренные дети, также к ним примкнут дети мобилизованных граждан. Они получат подарки и активно отдохнут на празднике, сообщает Тюменская область сегодня.