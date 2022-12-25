Какие наряды можно взять напрокат на праздники

Пункты проката предлагают широкий выбор товара и размеров и костюмы на любой вкус.

Главное, заранее забронировать карнавальный наряд.

К примеру, в одной организации представлено свыше 1 000 нарядов. И это только для детей и подростков. К слову, костюмы можно подобрать не только к новому году. Но и на друге праздники.

"У нас в ассортименте костюмы для деток от трех лет и на любой вкус – птички, рыбки, символ Нового года – зайчики, снеговики, елочки. Также есть костюмы часов, Деда Мороза и Снегурочки. Самый недорогой наряд в сутки стоит от 590 рублей", – рассказали сотрудники проката.

Выбрать образ можно как на сайте агентства, так и офлайн. После внести плату. Для взрослых – это 890 рублей в сутки. Также обязательно нужно оставить в залог любой документ, кроме паспорта, сообщает АИФ-Тюмень.

"Взрослые наряды у нас тоже представлены широко: размерный ряд начинается от XS. У нас можно подобрать японское кимоно, костюм мушкетера, восточной танцовщицы, трансформеров, викингов и даже Папы Римского" – отметили в прокатном агентстве.

Следующий салон предлагает не только прокат нарядов, но и услуги визажистов и парикмахеров. Конечно, за отдельную плату. Ценовая политика здесь лояльнее, однако есть денежный залог – от 1 000 руб. Детские костюмы стоят от 350 до 700 рублей, а взрослые – от 400 до 2,5 тыс. руб.