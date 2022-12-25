"Забег Снегурочек" состоится в Тюмени в начале января

12:34 25 декабря 2022
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Жительницы Тюмени могут примерить наряд Снегурочки и поучаствовать в тематическом забеге. "Забег Снегурочек" запланирован на 6 января на площади 400-летия. Однако непосредственно пробежка в сказочных образах – это третий тур конкурса, сообщает Вслух.ру.

Сначала участницы должны рассказать о себе, а также представить авторский головной убор. Во время выступления они могут показать свои таланты (вокал, хореография, оригинальный жанр и т.д.). Но в этом случае жанр не должен совпадать с выступлением на "Творческом конкурсе". Номера должны быть на новогоднюю тематику.

Жюри будут оценивать уникальность созданного образа, оригинальность, креативный подход, артистизм. Победительница получит звание "Тюменская Снегурочка-2023".

Теги: забег , Снегурочка
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