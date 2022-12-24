О растворе, сохраняющем жизнь настоящей елке, рассказал агроном

Здоровое дерево имеет ярко выраженный аромат хвои, на это стоит обратить внимание, советуют агрономы филиала ФГБУ "Россельхозцентра" по Тюменской области.

Ствол не должен быть слишком тонким. Для средней ели, сосны или пихты высотой 1,5–2 м минимальным считается диаметр шесть см. На коре не должно быть плесени, темных пятен. Присутствие смолы, наоборот, хороший знак. Это показатель здорового дерева.

"Глубокий зеленый цвет, голубоватый оттенок — признаки качественного дерева. А вот желтый и оранжевый говорят о том, что елка старая и обезвоженная, — рассказали в Россельхозцентре.

Нельзя заносить дерево с улицы сразу в теплое помещение. Перепад температур губителен. Лучше ненадолго оставить елку в подъезде. Не нужно оставлять живую ель у батареи, это пересушит дерево.

"В качестве подкормки можно сделать специальный раствор. Для этого в литре воды необходимо развести одну измельченную таблетку аспирина и три чайных ложки сахара. Аспирин играет роль антисептика и препятствует размножению гнилостных бактерий, а сахар служит питательным веществом", — поделились специалисты.

Традиционным выбором среди покупателей считается ель обыкновенная, так как она наиболее бюджетная. У ели стойкий хвойный аромат, но она быстро высыхает — свежесрубленное дерево простоит в тепле не более десяти дней. Такое дерево лучше ставить непосредственно перед новогодней ночью, и ходить рядом с ним очень аккуратно. Если хочется продлить стойкость – нужно заморочиться – не забывать увлажнять, максимально снизить температуру, использовать подкормки, сообщила Тюменская линия.