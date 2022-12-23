"Абилимпикс" расширяет возможности людей с инвалидностью

Значительное увеличение участников движения стало важным итогом 2022 года для Национального чемпионата "Абилимпикс", входящего в президентскую платформу "Россия – страна возможностей".

Более десяти тысяч новых участников получили возможности найти свою карьерную траекторию и самореализоваться.

Во время встречи с людьми с инвалидностью и представителями общественных организаций инвалидов глава государства заявил о содействии развитию "Абилимпикс": "Что касается самого этого движения, мы его поддерживаем, и будем поддерживать дальше – на национальном уровне тоже, естественно".

В следующем году ожидается проведение первого Открытого чемпионата "Абилимпикс", на который планируется пригласить представителей дружественных стран из числа стран СНГ, БРИКС, ШОС. Первый опыт взаимодействия с представителями соседних государств получили уже в уходящем году - в Технологическом фестивале приняли участие представители Белоруссии. Они также посетили мероприятия деловой программы.

В Тюменской области движение "Абилимпикс" также продолжит свое развитие. Региональный чемпионат планируется к проведению в апреле 2023 года. В нем будут заявлены востребованные на рынке труда компетенции.

Для участников движения "Абилимпикс", их родителей, семей с инвалидами в наступающем году планируется создание образовательно-просветительской платформы "Абилимпикс-медиа". Ожидается, что в её рамках будет открыт тематический Rutube-канал, будут выпущены полезные подкасты, созданы видеоролики и другие медиа-проекты, выйдет альманах "Абилимпикс" в печатном и электронном формате.