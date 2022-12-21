Пресс-конференция о введении единого пособия для нуждающихся семей пройдёт в Тюмени

10:00 21 декабря 2022
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Пресс-конференция о введении единого пособия для нуждающихся семей и создании Социального фонда России пройдет в Тюмени по адресу: ул. Полины Осипенко, 81 23 декабря, начало в 11:00.

Спикерами выступят заместитель директора департамента социального развития Тюменской области Ирина Ожогина, управляющий отделением ПФР по Тюменской области Алефтина Чалкова, управляющий Тюменским региональным отделением ФСС РФ Динара Поштаренко.

Журналистам для участия в мероприятии нужно аккредитоваться по тел.: (3452) 38-22-60, 50-21-70. 

Теги: анонсы , СМИ
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