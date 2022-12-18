Защитить яровой рапс от вредителей поможет новая тюменская технология

Тюменские аграрии получили новую технологию защиты ярового рапса, для внедрения ее в весенне-летний период возделывания этой культуры.

Реализация проекта "Разработка технологий защиты ярового рапса в период вегетации от вредителей", по словам председателя комитета Тюменской областной думы по аграрным вопросам и земельным отношениям Владимира Ковина, завершена в 2021 году.

Приоритетные научно-технические программы в сфере АПК утверждаются на заседаниях научно-технического совета при органе исполнительной власти. На поддержку комплексных научно-технических проектов предусматриваются средства областного бюджета. "Пристальное внимание уделяется конструктивному взаимодействию с научными организациями, занимающимися селекцией и семеноводством, - отметил Владимир Ковин. - В рамках содействия практическому внедрению новых сортов в отрасли растениеводства ежегодно заключается госконтракт на проведение работ по сортоиспытанию новых сортов сельхозкультур.

По результатам сортоиспытания проводятся совещания и разрабатываются рекомендации по их внедрению в производство и включению перспективных новых сортов в госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию, утвержденный Министерством сельского хозяйства РФ", сообщает Тюменская линия.