Защитить яровой рапс от вредителей поможет новая тюменская технология

Тюменские аграрии получили новую технологию защиты ярового рапса, для внедрения ее в весенне-летний период возделывания этой культуры.
Реализация проекта "Разработка технологий защиты ярового рапса в период вегетации от вредителей", по словам председателя комитета Тюменской областной думы по аграрным вопросам и земельным отношениям Владимира Ковина, завершена в 2021 году.
Приоритетные научно-технические программы в сфере АПК утверждаются на заседаниях научно-технического совета при органе исполнительной власти. На поддержку комплексных научно-технических проектов предусматриваются средства областного бюджета. "Пристальное внимание уделяется конструктивному взаимодействию с научными организациями, занимающимися селекцией и семеноводством, - отметил Владимир Ковин. - В рамках содействия практическому внедрению новых сортов в отрасли растениеводства ежегодно заключается госконтракт на проведение работ по сортоиспытанию новых сортов сельхозкультур.
По результатам сортоиспытания проводятся совещания и разрабатываются рекомендации по их внедрению в производство и включению перспективных новых сортов в госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию, утвержденный Министерством сельского хозяйства РФ", сообщает Тюменская линия.
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