Дизайнер рассказала тюменцам, как сделать интерьер визуально дороже

Дизайнер интерьера Анна Каплун рассказала, как бюджетно обновить интерьер, чтобы он смотрелся стильно и дорого.

Эксперт предлагает создать "белую коробку с драгоценностями". Смысл в том, что ремонт в комнатах может быть базовым – светлым и однотонным (пол и стены одного цвета). Важно не перегрузить обстановку. "Изюминку" можно добавить с помощью мебели, текстиля и картин. Винтажные и редкие вещи можно недорого купить на "блошиных рынках" в интернете.

– На просторах сети мне недавно встретилось отреставрированное французское кресло 60-х годов культового дизайна всего за 30 тысяч рублей. Изящный, нестандартный объект однозначно привлечет внимание, задаст высокий эстетический уровень, в разы увеличив ценность всего интерьера, – рассказывает дизайнер.

Обыграть даже недорогую мебель можно с помощью хорошего текстиля. При этом сделать ставку как на орнамент или принт, так и на фактуру. Подберите сочетание подушек, пледа и штор. В этом вам может помочь консультант в магазине. Текстиль может создать настроение и дать эффект новизны.

Оживить интерьер могут комнатные растения. Размещать их можно не только на подоконниках, вы можете подвешивать их на стену, ставить на пол или комоды и столы. Отлично украсят столы в кухне и гостиной срезанные живые цветы. Выбирать для растений лучше красивые кашпо и вазы.



Иногда достаточно просто убрать из квартиры неподходящие элементы: расхламление –идеальный путь к красивому интерьеру. Снимите со стены наклейки или пестрые постеры, а также дешевые настенные часы – они сразу бросаются в глаза.

Не стоит использовать в ремонте элементы "дворцового стиля", блестящие обои, пластиковые "арки" и "колонны", имитацию лепнины, шторы с ламбрекенами, вычурные диваны. Эти вещи в простой "двушке" всегда выдают свою стоимость и отсутствие вкуса у владельца, сообщает Тюменская область сегодня.