Население Тюменской области в 2022 году увеличилось на 32 тысячи

За год население увеличилось за счет естественного и миграционного прироста.

В Тюменской области проживает 1 млн 554,4 тыс. человек. За год население увеличилось на 3 тыс. человек. Оперативные данные на 1 октября 2022 года обнародовал Тюменьстат, сообщает Вслух.ру.



По данным ведомства, в регионе наблюдается естественный и миграционный прирост. В январе-сентябре 2022 года из других регионов на ПМЖ переехало 32 тыс. 757 жителей. 4 тыс. 221 гражданин прибыл из стран СНГ, 291 — из дальнего зарубежья.

За этот же период в Тюменской области родился 13 тыс. 351 малыш. Для сравнения: за январь-сентябрь 2021 года семьи пополнили 13 тыс. 763 ребенка.

При этом в регионе стали чаще жениться. За девять месяцев сыграно 8 тыс. 889 свадеб, в прошлом году — 8 тыс. 393.