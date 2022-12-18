Тюменцы могут сэкономить 50% на посещении выставок и экскурсий

До 30 декабря владельцы Пушкинской карты в рамках акции "Пушкин поделил" могут посетить выставки, мастер-классы, экскурсии за полцены. Для этого при онлайн-покупке билета следует ввести промо-код PUSHKA.

По промо-коду со скидкой в главном корпусе музейного комплекса им. Словцова (ул. Советская, 63) можно приобрести комплексный билет на выставки: "Шедевры художественной коллекции", "Благовещенский собор. Утраченное наследие", "Награждается Родиной", "Сны об Античности", "Романтика соцреализма", сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

По Пушкинской карте доступны и VR-туры: "Дальняя государева вотчина", "Ссылка императорской семьи Николая II в городе Тобольске".

Свои предложения по 50% покупке билетов на мероприятия подготовили тюменские музеи: Дом Машарова, Усадьба Колокольниковых, Городская Дума, сообщила Тюменская линия.