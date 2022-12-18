Помощь пациентам с гемморагической лихорадкой оказывают тюменские инфекционисты

Врачи тюменской Областной инфекционной клинической больницы помогли четверым и выхаживают пятого пациента с опасным заболеванием – геморрагической лихорадкой с почечным синдромом.

Вирусное природно-очаговое инфекционное заболевание поражает мелкие кровеносные сосуды всего организма, вызывает расстройства свертывающей системы, нарушает кровообращение и работу почек. Без лечения болезнь несет серьезные риски для здоровья.

Врач-эпидемиолог ОИКБ Наталья Жвавая рассказала об основных симптомах: - Заболевание начинается остро с повышения температуры до 39 – 40 градусов, головной и мышечной боли, в том числе в области почек. На 3-5 день к этим симптомам присоединяется сыпь в виде точечных кровоизлияний на лице, шее, груди.

Человек заражается воздушно-пылевым или воздушно- капельным путем от лесных грызунов, особенно мышей-полевок. Возможно заразиться и при употреблении загрязненных воды и продуктов. Инкубационный период длится от 4 до 49 суток. В среднем, симптомы проявляются через 14 - 21 день.

Вакцин против этой болезни нет. Профилактика направлена на уничтожение грызунов как источника инфекции, а также прерывание путей её передачи от грызунов к человеку, особенно на территории эндемичных районов – Приволжья, Башкирии, Оренбургской области, Забайкалья, Дальнего Востока, уточнила Татьяна Заичкина, пресс-секретарь ОИКБ (г. Тюмень).