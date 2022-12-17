Одаренным ребятам Тюменского района вручили награды

Талантливых юных земляков теперь можно узнать по опознавательному элементу на груди – им вручают значок "Таланты Тюменской области". Памятный сувенир вручается юным жителям, включенным в эту базу, за достижения текущего года, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

В Тюменском районе первые пять значков вручили на торжественной церемонии подведения итогов года "Молодежь Тюменского района", которая состоялась в центре культуры и досуга "Вернисаж" поселка Винзили.

Обладателями награды стали воспитанники детско-юношеской спортивной школы района, победители областных и всероссийских соревнований, регионального этапа школьных олимпиад и конкурса "Лидер XXI века".

Заслуженные значки получат еще более четырехсот воспитанников учреждений культуры и спорта Тюменского района. Они уже доказали свое мастерство – показали высокие результаты в естественнонаучном, физкультурно-спортивном, художественном, гуманитарном, техническом и социальном направлении.