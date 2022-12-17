Тобольск становится светлее и экологичнее

За три последних года в Тобольске построили почти 45 километров линий наружного освещения. Это, по словам главы города, неотъемлемая часть благоустройства в целом, сообщает Тюменская линия.

"Заниматься туризмом и не заниматься городской средой нельзя, - уверен он. - В небольшие города турист едет не столько за какими-то конкретными достопримечательностями, сколько за общей эмоцией и впечатлением от всего города. По сути всем чисто по-человечески интересно, а какие в других российских городах детские площадки, дома, дворы, городские улицы".

За последние три года в Тобольске сделали очень большой шаг вперед по созданию удобной тротуарной сети. Проанализировали все обращения граждан как из соцсетей, так и из личного общения на регулярных встречах с населением. Прокладывали пешеходные дорожки только там, где ходят. Такой подход позволяет, убежден Афанасьев, эффективно распределить силы и средства.

"В общей сложности мы отремонтировали и построили 39 километров тротуаров", - сообщил он.