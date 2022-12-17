Тюменские краеведы разработают маршрут для туристов по 400-летнему селу Бачелино

Разработать туристический маршрут по селу Бачелино Ярковского района планируют тюменские краеведы в 2023 году. Населенный пункт с 400-летней историей, расположенный по старому Сибирскому тракту, хранит множество историй, сообщает Тюменская линия.

"По крупицам собирались истории о жителях, о репрессированных людях более двадцати национальностей, проживающих здесь и помнящих, откуда они", — отметила одна из авторов инициативы Людмила Суппес в своих социальных сетях.

Село Бачелино — привлекательный объект сельского туризма, считают краеведы. Населенный пункт расположен на старинном сухопутном маршруте из европейской России через Сибирь к границам Китая и обратно. Здесь побывали и казаки Ермака, и воины Кучума. Проходил со своими экспедициями датский картограф и исследователь Витус Беринг. По печально известному кандальному пути шли ссыльные поляки, декабристы и революционеры. Мимо этого места проплывал знаменитый русский фотограф Прокудин-Горский.