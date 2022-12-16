Тюменская городская Дума и "рабочий" вопрос

Одной из наиболее интересных и сложных проблем сибирской истории является повседневная занятость городского населения, многие аспекты которой, в частности, взаимоотношения работодателей и наемных работников, а также роль органов власти в этом процессе, исследованы крайне слабо. В силу специфики региона основным занятием горожан являлась торговая деятельность. "Здесь можно сказать, – писал современник, – торгуют все, не исключая чиновников, писцов, учителей: кто на сотни тысяч и миллионы, кто по мелочам". Следовательно, отдельную категорию работников составляли торговые служащие, то есть лица наемного труда: продавцы в магазинах, лавках, киосках и т.п., также работающие в торговых заведениях, складах и конторах артельщики, кассиры, бухгалтеры, счетоводы, писцы и др. На вершине иерархии торговых служащих находились доверенные. По численности служащие торговых заведений в городах Тобольской губернии занимали вторую позицию, уступая лишь рабочим промышленных предприятий.

Об условиях труда служащих в торговых заведениях бытовали самые полярные суждения. До 1906 г. рабочий день служащего законодательно не регламентировался. Для торговых служащих Сибири обычным являлся 9-10-часовой рабочий день, исключая перерывы на обед. Сверхурочные работы подобного рода применялись в 76% торговых предприятий, причем в 59% заведений они являлись обязательными, а в 17% – "по соглашению" со служащими. Фактически нормы рабочего времени нарушались постоянно. Оплачиваемые отпуска были редкостью, а на 79% предприятий отпуска вовсе не практиковались. При этом приказчики были лишены законодательного социального страхования на случай болезни, старости, инвалидности, находясь подчас в худшем положении, чем фабрично-заводские рабочие.

Положение рабочих на предприятиях было таким же незавидным и не отличалось в лучшую сторону с положением других. Состав рабочего класса был неоднороден: здесь и рабочие промышленных заводов, и слой сезонных (промысловых) рабочих из крестьян, и переселенцы, и ссыльные. Положение рабочих нередко становилось темой для осуждения местных газет: начиная от условий труда и заканчивая "бледностью лиц, исхудалостью стана, вялостью движений".

Наихудшие жилищно-бытовые условия отмечались у промысловых рабочих. По сведениям журнала, "рабочие жилища на промыслах представляют собой бревенчатые избушки, иногда с земляным полом, в большинстве случаев без потолка с одной остроконечной (тесовой или берестяной) крышей... Большую часть помещения занимают грязные, низкие нары, на которых ночью вповалку спят рабочие. Постелью им служит их собственная “лопоть” (одежда)".

Сведения о заработной плате служащих торговых заведений городов Тобольской губернии скудны: более 65% служащих получали мизерное содержание 20-35 руб. в месяц при собственной квартире и довольствии. В Тюмени большинство служащих (54%) получали 20-40 руб., 21% – от 40-60 руб., 12% – от 60-80 руб., 8% – от 80-125 руб. и 5% – свыше 125 руб. в месяц. Примерно такой же уровень жалованья был у работников муниципальных учреждений и предприятий. Далее шли рабочие заводов, мануфактур и фабрик. Их жалование не превышало 25-30 руб. в месяц. При этом выделялась так называемая "рабочая аристократия" (токари, слесари, мастера и пр.), которые получали от 45 до 80 руб. в месяц. Самой низкооплачиваемой категорией наемных работников являлась прислуга, которая получала от 6 до руб. мужская и от 3 до 10 руб. женская.

Как видно, заработки мужчин, женщин и детей значительно варьировались. Среди рабочих кожевен Тюмени преобладали женщины и подростки (около 60%); если мастер мужчина получал здесь 15-30 руб., то женщина-мастерица – 10 руб., подросток – 3-5 руб. в месяц. Особое внимание следует обратить на положение "мальчиков при магазинах", так называемых "подручных", которым платили копейки, или применялась такая форма заработной платы как содержание на хозяйских харчах и натуральная оплата.

Исследование уровня заработной платы наемных работников представляет особый интерес при соотношении его со средней стоимостью предметов первой необходимости в городе и ежемесячной оплатой квартиры, что наглядно свидетельствует об их возможности регулярно покупать минимально необходимые потребительские товары, снимать жилье для проживания в нормальных условиях и пр. Очевидно, что низшие категории работников как прислуга, чернорабочие, сторожа, рассыльные и др. не могли снимать отдельную квартиру. Как правило, наниматели бесплатно предоставляли слугам крышу над головой, питание и одежду.

Нерешенность вопроса об условиях труда сподвигла служащих, наряду с наемными работниками других отраслей экономики, бороться за их улучшение. Стремление служащих к коллективной защите своих интересов выражали массовые движения – стачки. Недовольство рабочих и служащих своим положением проявлялось также в направлении наказов депутатам Госдумы от Тобольской губернии.

В годы первой русской революции стачечная борьба привела к тому, что правительство и местные власти вынуждены были посредством принятия нормативных актов урегулировать отношения служащих с владельцами торговых заведений. В 1905-1907 гг. рабочие и служащие добились заметного улучшения условий труда, что в целом способствовало ускорению либерализации трудового законодательства.

Советом министром 15 ноября 1906 г. было утверждено Положение "Об обеспечении нормального отдыха служащих в торговых заведениях, складах, конторах". Положением устанавливался максимально допустимый рабочий день с двухчасовым перерывом на обед. Дни отдыха переносились на воскресенье и двунадесятые праздники. 12 ноября 1907 г. была издана поправка, уничтожившая то немногое положительное, что имелось в законе 15 ноября 1906 г., и соответствующий законопроект был внесен в Государственную думу. Дума третьего созыва внесла ряд поправок, так что принятый проект закона оказался лишь призраком защиты труда торговых служащих, так как объективно не обеспечивал им ни нормального рабочего дня, ни воскресного отдыха. Рабочий день был установлен в 12–15 часов, да еще к этому в течение 40 дней в году хозяевам разрешалось вводить сверхурочную работу, а сверх того времени предусматривалась возможность привлекать служащих к исполнению случайных и неотложных работ. Служащие обоего пола, не достигшие 17 лет, ежедневно освобождались в будние дни на 3 часа для посещения школы.

Тюменская городская Дума в соответствии с высочайше утвержденным законом, приступила к разработке обязательных постановлений "Об обеспечении отдыха служащих в торговых заведениях, складах и конторах". Этот закон встретил большое противодействие со стороны торговцев. Владельцы торговых заведений просто "забросали" местные управы ходатайствами на этот предмет. В одном из заявлений тюменские купцы (Вяткин, Мясников, Брандт, Панкратов, Ефимов, Набоких и др.) доказывали, что 8-часовой рабочий день принесет вред их предприятиям, поэтому они настаивали на 12-ти часовом торговом дне с двумя часами отдыха для принятия пищи.

В собрании Тюменской городской Думы 16/17 октября 1908 г. гласные приняли обязательное постановление, регламентирующее рабочее время и время отдыха служащих в торговых заведениях, конторах и складах города. Правила устанавливали время открытия и закрытия торговли в будние дни: с 7 часов утра до 7 часов вечера; двух часовой перерыв для принятия пищи без закрытия торговых заведений с распределением занятий по очереди; запрет на торговлю в воскресные дни, двунадесятые (Богоявление, Рождество Христово, Сретенье, Господне и др.) и другие праздники: Новый год, Суббота масляной недели, Пасха, 9 мая, 1 октября и 6 декабря. Вышеизложенные правила с изменениями и дополнениями действовали до января 1916 г. Тобольский губернатор 13 января утвердил новое постановление, составленное Тюменской городской думой 25-26 августа 1915 г.

С реализацией этих правил в г. Тюмени возникали различные трудности. К примеру, в Тюмени приставы запрещали торговцам с лотков вести торговлю, ссылаясь на обязательное постановление думы. Городская управа разъясняла исправнику, что указанные нормы распространялись только на торговлю из постоянных помещений и не касались торговли в разнос. Служащие парикмахерских города 15 июня 1911 г. обратились в управу с просьбой приравнять их к правилам отдыха служащих торговых заведений и запретить открытие парикмахерских в воскресные и праздничные дни.

Местная управа удовлетворила их просьбу только в части отмены работы в выходные дни. Торговцы продуктами просили исключить их торговые заведения из постоянных, поскольку их торговля носила сезонный характер.

В 1905-1914 гг. преобладала тенденция улучшения положения рабочих и служащих в г. Тюмени. В частности, уменьшилась до средних общероссийских показателей продолжительность рабочего дня, увеличилась номинальная зарплата, вводилось страхование работников. В годы первой мировой войны заработные платы выросли в среднем на 40-50%, что было вызвано так называемыми "обстоятельствами военного времени", безудержной инфляцией и дороговизной товаров.

Следует отметить, что положение наемных работников в каждом случае зависело от личности владельца торгового заведения или предприятия, от уровня грамотности и мировоззрения конкретного предпринимателя. Небольшая часть владельцев осознанно шла на меры по решению вопросов труда и отдыха работников. Ряд хозяев-управляющих как в городах, так и в сельской местности, открывали при предприятиях школы, больницы и библиотеки, стремясь повысить грамотность и культуру рабочих и членов их семей. К примеру, владельцы крупных судостроительных заводов "Гуллет", "Игнатова и Курбатова", Успенской писчебумажной фабрики и другие, еще с конца XIX в. начали страховать своих работников от несчастных случаев.

Тем не менее, очевидна позитивность Тюменской городской Думы в решении "рабочего" вопроса. Дума, приняв обязательное постановление в этой сфере, стремилась установить единые правила организации труда и отдыха служащих, в чем добилась определенных успехов. Ситуация на рынке труда г. Тюмени вплоть до 1917 г. была стабильной, управляемой.

Александр Храмцов, Тюменский индустриальный университет