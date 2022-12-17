Как качественно отдыхать после тяжелой рабочей недели, напомнила психолог

В коллективе трудоголиков обычно хвалят, однако специалисты считают, что у таких людей нет качественной жизни, и от любой зависимости стоит избавляться. Для этого сначала нужно научиться отдыхать.

– Трудоголизм – та же зависимость, как наркомания, алкоголизм и т.д. Это саморазрушающее поведение. В нашем обществе это популярно и одобряемо, но тот, кто "живет" на работе, практически не заботится о своем здоровье, ему тяжело отдыхать, соответственно риск инфаркта, инсульта и других бед у такого человека выше, – рассказала корреспонденту издания "Тюменская область сегодня" ведущий психолог тюменского регионального центра "Семья" Ксения Мазитова.

Не стоит путать вовлеченность в труд и реальную болезнь. Все-таки последняя есть далеко не у всех. И есть определенные факторы, которые могут способствовать заражению. Например, вечное страдание от заниженной самооценки и стремление доказать всем, что ты на самом деле хорош. Часто трудоголизм развивается у тех, кто пережил трудное детство, а также в коллективе, где руководство усердно поощряет такой тип работы.

Ксения Мазитова рекомендует трудоголикам найти себе хобби. Любое увлечение, которое может наполнить выходные и вечера, поможет исправить ситуацию и найти единомышленников. Еще один вид разрядки – смена деятельности. Например, очередность умственной работы и физической.

– Было бы здорово поработать с новым алгоритмом. Освоение новых навыков рождает дофамин – еще один гормон счастья, который помогает нам почувствовать себя лучше. Это как дети, которые учатся залазить на стул. И они будут повторять это снова и снова, пока у них не станет хорошо получаться. Взрослому же это вовсе не интересно, потому что этот навык у него есть. Необходимо радовать себя какими-то новыми действиями: танцы, спорт и т.д., – объясняет психолог.