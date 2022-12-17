Ишимцы смогут посетить семейный новогодний утренник и мастер-класс

Команда мультицентра подготовила для жителей Ишима три праздничных события.

25 декабря в 11:00 для семей города пройдет утренник. Дети и родители смогут принять участие в интерактивной игровой программе, поучаствовать в конкурсах и получить сладкие подарки.

27 декабря в 18:00 пройдет мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки в форме кролика. Дизайнер украшений Евгения Фомичева изготовит вместе с участниками игрушку из фоамирана с блестками. А на протяжении всего марафона с 20 по 27 декабря будет работать новогодняя почта. Любой желающий сможет поздравить своих родных и близких с помощью дизайнерских открыток, которые будут отправлены командой мультицентра почтой. Написать поздравление можно ежедневно с 10:00 до 22:00 в "Моей территории" в Ишиме.

Участие бесплатное по регистрации., сообщает КП-Тюмень.