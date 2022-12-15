Тесты на грипп и ОРВИ будут делать вместе с тестом на коронавирус

13:07 15 декабря 2022
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Исследования на грипп и ОРВИ могут проводиться одновременно с ПЦР-тестом на COVID-19, тестирования можно будет пройти по программе ОМС, сообщает telegram-канал правительства РФ. 

Решение принято в связи с ростом случаев заболевания гриппом, в том числе в сочетании с коронавирусом.

"Исследования на грипп и ОРВИ могут проводиться одновременно с ПЦР-тестом на COVID-19 при наличии показаний. О необходимости тестирования на грипп людей с симптомами ОРВИ говорила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время совещания Президента с членами правительства 14 декабря. Она пояснила, что это поможет снизить риски для заболевших", - говорится в сообщении.

Теги: коронавирус , ОРВИ , правительство
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