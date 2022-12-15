В Тюменской области циркулирует грипп в вариации 2009 года

09:03 15 декабря 2022
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За эпидсезон в Тюменской области выявлено 119 случаев гриппа, 75% из них это Н1N1-2009, сообщила главный санитарный врач ТО Галина Шарухо.

"По результатам мониторинга за циркуляцией вирусов с начала эпидемического сезона лабораторно подтверждено 119 случаев гриппа, из них грипп А (Н1N1-2009) составляет 75 %. Наиболее часто гриппом болеют дети дошкольного возраста и школьники 7-14 лет", - отметила Шарухо.

В РПН напомнили об основных правилах профилактики ОРВИ и гриппа: часто мойте руки с мылом, чистите и дезинфицируйте поверхности, избегайте близкого контакта с больными людьми, не трогайте лицо руками, избегайте многолюдных мест, надевайте гигиеническую маску, чтобы уменьшить риск заболевания.

Если заболели, оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу! Позднее обращение за медицинской помощью может быть причиной тяжелых осложнений.

Теги: Роспотребнадзор , свиной грипп
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