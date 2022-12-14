Тюменская городская Дума и общественный банк

Неотъемлемой частью местного хозяйства являлись общественные банки, подведомственные городскому самоуправлению. Городские банки находились в ведении Хозяйственного департамента МВД (как городские предприятия), Особенной канцелярии по кредитной части Минфина (как кредитные учреждения) и Сената (по судебным делам). Деятельность банков регламентировалась Положениями "О городских общественных банках", которые издавались в 1857, 1862, 1883 и 1912 гг. Городские банки занимали лидерские позиции на финансовом рынке. Их монопольное положение обуславливалось долгим отсутствием конкурентов. Частные банки и отделения Госбанка в городах Тобольской губернии начали открываться с 1894 г.

Одним из первых в Сибири учредить общественный банк решило тюменское городское общество. Первые попытки предпринимались еще в 1848 г. Однако они не увенчались успехом. 11 апреля 1863 г. "вполне сознавая необходимость в сём банке, как для развития кредита, так и для облегчения нужд мест-ной промышленности" был составлен новый общественный приговор. Основной капитал местные власти решили собрать из городского запасного капитала, частично розданного в вексельные займы (более 9 тыс. руб. серебром) и частью хранившегося в Екатеринбургской конторе Госбанка (4 тыс. руб.). Местные купцы также дали обязательства после утверждения устава банка сделать пожертвования в его основной капитал, либо долгосрочные вклады с распределением процентов на благотворительность (на уплату податей за бедняков, содержание богадельни, женского училища и др.).

В июле 1864 г. устав Тюменского общественного банка был, наконец, утвержден, и с января 1865 г. банк начал работу согласно постановлению местной Думы от 30 октября 1864 г. Основной капитал, как и предполагалось в проекте, составил 13 тыс. руб. Прибыль (за исключением обязательных отчислений в собственный капитал) предполагалось пускать на городские надобности по усмотрению Думы. Кроме того, в основной капитал банка поступили еще несколько пожертвований на сумму почти 20 тыс. руб. серебром с условием отчисления прибыли на благотворительные дела. Значит, основу капитала этого банка составили городские средства и купеческие вклады.

Гласные местной Думы на четырехлетний срок избирали состав его правления (директора, двух его товарищей и кандидатов); утверждали ежегодные отчеты о действиях банка, доклады учетно-ссудного комитета и ревизионной комиссии.

Директора и их товарищи обязаны были ежегодно отчитываться перед Думой, представляя для проверки банковские документы. Анализ состава директоров показал, что в руководство местных банков почти неизменно избирались уважаемые, опытные и деятельные купцы. Причем некоторые из них переизбирались на этот пост в течение длительного срока: в Тюмени это Д.Г. Решетников (1892-1914).

Управление банком отнимало у купцов много времени, отрывало от ведения собственных торговых дел, вынуждало их к периодическим разъездам (особенно в период ярмарочной торговли), вследствие чего местные Думы решили установить им вознаграждение, которое, как правило, составляло от 1 до 2 тыс. руб. в год. Хотя были случаи, когда руководство банка работало можно сказать "за честь и славу". Так, в Тюменской городской Думе вопрос о жаловании директору местного банка не поднимался до 1895 г. В собрании Думы 13 января 1895 г. гласные назначили содержание директору городского банка в 1 200 руб. в год.

С целью избежать злоупотреблений банкиров законодатели ввели ряд ограничений при замещении руководящих должностей: во-первых, должности директора общественного банка и его товарищей несовместимы: а) с званием гласного Думы; б) с должностями: городского головы, членов управы, секретаря Думы и служащих в городском управлении на жаловании, и в) с должностями в других кредитных учреждениях (государственных и частных). К примеру, гласных Тюменской городской Думы Д.Г. Решетникова и АП. Кочнева в 1895 г. избрали директором банка и кандидатом к нему соответственно. Следовательно, по решению Думы они считались выбывшими из состава Думы и были заменены кандидатами – К.П. Гилевым и И.И. Клериковым. Во-вторых, перечисленным лицам был закрыт доступ в учетные комитеты, в которых также запретили состоять одновременно близким родственникам или торговым партнерам, а также родственникам или партнерам членов правления банка. Всем служащим банка, а равно городскому голове и членам управы разрешили пользоваться в своем банке вексельным кредитом только если учетный комитет примет решение единогласно и в отсутствие того лица, вексель которого обсуждается. В-третьих, голосование в Думе по докладу ревизионной комиссии о деятельности банка сделали тайным.

В целом же банковская деятельность существенно отличалась от работы других городских предприятий. Отчетность банков, в силу специфичности их деятельности, существенно отличалась от докладов других учреждений. Типовой банковский отчет состоял из 5 разделов: кассовое движение денежных сумм; собственный капитал (основной/запасный); операции (покупка/продажа ценных бумаг, процентные вклады, учет векселей); протесты и др.

Помимо права избирать руководство банка и проверять его деятельность, регулирующие задачи Думы состояли в определении границ деятельности банка и основных его операций. В то же время, управление городским предприятием в условиях рынка подразумевало определенную степень автономии и самостоятельности директора в принятии решений. Поэтому важным является вопрос о соотношении полномочий Думы и правления в руководстве банком. Одна из важнейших привилегий думских гласных – установление процентных ставок как по вкладам, так и по кредитам. Кроме того, по Положениям 1862 и 1883 гг., правлениям банков приходилось согласовывать с городскими Думами изменение сроков выдачи вкладов до востребования, стоимость страхования принимаемых в залог незастрахованных товаров, размер комиссии за куплю/продажу ценных бумаг по поручению. Ежемесячно городской голова и два члена управы совместно с руководством банка освидетельствовали всю наличность в кладовой и проверяли правильность ведения книг и документов. Более того, все делопроизводство банк обязан был вести в книгах, выданных из городской управы и скрепленных печатью городского управления.

Думские ревизии, как правило, были весьма тщательными. Ревизоры пересчитывали все цифры, находя иной раз копеечные переборы или недоборы по векселям. Придирчиво проверялось соблюдение всех правил учета векселей и производства ссуд, а также установленных законом ограничений (норма личного кредита, норма обязательств банка). Ревизоры высказывали свои соображения о необходимых изменениях в деятельности банка. Проверялись также основания приема векселей или отказа в учете. Следили ревизоры и за взысканиями по протестованным векселям. Одним словом, они полностью дублировали работу правления за минувший год. Так как даже крупные городские банки работали не каждый день, и лишь по несколько часов, то это было физически выполнимо; тем не менее, ревизии занимали обычно два-три месяца. Отчеты ревизионных комиссий направлялись, как и отчеты банков, в МВД и Особенную канцелярию Минфина.

Кроме ревизионной комиссии городской Думы, надзор за деятельностью банков осуществлялся и со стороны администрации региона. Начальник губернии обязан был проверять ежегодные отчеты городских банков, прежде чем передавать их в министерства и при необходимости указывать Думам на ошибки. Минфин заботился, чтобы отчеты доставлялись как можно скорее, поэтому предписывало губернаторам наблюдать, чтобы они (отчеты) направлялись в центр сразу по их представлении, чтобы ревизионные комиссии своевременно избирались и заканчивали работу не позднее 1 мая, сразу же представляя отчеты о своей деятельности, и чтобы постановления Дум об утверждении отчетов немедленно направлялись в министерство.

Кроме того, губернатор по закону 1892 г. утверждал избираемое Думой правление местного банка. При этом утверждение носило отнюдь не формальный характер – для проверки избранных лиц привлекались губернское жандармское управление и уездные исправники.

Подведомственность банка городу не означала, что местная Дума могла распоряжаться его деньгами. Ведь обороты банка состояли из средств вкладчиков, подлежавших возврату, и собственного капитала банка, служившего обеспечением этих самых вкладов. В этой связи законом четко разделялся городской бюджет и банковская касса. В бюджет города поступала прибыль банка за вычетом расходов в собственный капитал (15% чистой прибыли) и расходов на благотворительность. Следует заметить, что прибыль большей части местных банков составляла мизерную сумму: у тарского до 10% относительно собственного капитала, у тобольского и курганского – 9%. Поэтому прибыль банка можно считать незначительной доходной статьей городского бюджета, которая практически полностью расходовалась на социальную сферу.

Общественные банки неоднократно выручали городскую власть посредством кредитов. Причем выгода Дум состояла в возможности кредитования на более выгодных условиях, чем в других банках. Тем не менее, каждый городской займ необходимо было утвердить в министерствах, что занимало несколько месяцев и не всегда прошения о займе удовлетворялись. Например, на заемные средства в Тюменском общественном банке были построены городская скотобойня (ссуда 40 тыс. руб.); помещения для пожарной команды (20 тыс. руб.); каменные лавки для торговли (10 тыс. руб.); поддерживались оборотные операции городского ломбарда (11,5 тыс. руб.); в годы войны выделялись суммы на мобилизацию и закупку продовольствия для жителей.

Тюменский городской банк являлся самым крупным по оборотам в губернии. Его баланс на 1 января 1917 г. составлял 3 396 843 руб.

Показательно, что горожане воспринимали общественный банк как свой, более близкий, чем государственный или частные коммерческие. В этом можно убедиться на конкретных примерах конкурентной борьбы городских банков с другими кредитными учреждениями. Основными конкурентами городских банков являлись отделения Государственного и Сибирского торгового банков. Преимущество Госбанка состояло в более низких ставках, с которыми невозможно было тягаться городским банкам. Если Госбанк держал учетную ставку на уровне 5%, то городские банки, платившие вкладчикам от 4 до 7% годовых, по необходимости выдавали кредиты под 6-10%.

Очевидно, что городские банки сочетали в себе коммерческую и общественную направленность. Думы рассматривали такие учреждения не только как источник дохода и заемных средств, но старались учитывать интересы жителей, то есть использовали банки как инструмент кредитования небогатых горожан, которым трудно было получить займ в другом банке. В то же время, общественные банки были объективно ограничены условиями их деятельности (зависимость от местной власти, определенная территория и состав населения, неакционерный способ формирования капитала, недостаток свободных капиталов) и надзором городских Дум, губернской администрации и Минфина, которые не позволяли им проводить независимую политику.

К началу первой мировой войны система взаимоотношений городского банка и Думы приобрела логичный, законченный характер и напоминала управление современным акционерным обществом: собственник (Дума) доверяет управление наемным управляющим (директору с товарищами), не вникая в подробности ведения дел и следя лишь за тем, чтобы дело велось успешно. Отличие же состоит в общественном характере банка. В частном кредитном учреждении правление определяло размер ставок; здесь же к этому процессу привлекались городские власти, так как банк, помимо получения прибыли, преследовал цель обеспечения доступным кредитом нуждающихся, на что вредно могли бы повлиять слишком высокие (установленные в соответствии с рыночными расценками) ставки. Кроме того, оказалось необходимым принять ряд мер, направленных на недопущение захвата власти в банке и в городском управлении одними и теми же людьми, что стало одной из важнейших задач законодательства.

Александр Храмцов, Тюменский индустриальный университет