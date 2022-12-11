Ишимские школьники и студенты приняли участие в марафоне

С 14 по 30 ноября 50 школьников и студентов прокачали свои софт-компетенции на образовательном марафоне "На скилле".

Проект — это серия тренингов и видеоуроков направленных на развитие гибких навыков и умений для молодежи города, сообщает Тюменская область сегодня.



Две недели марафона ребята изучали soft skills компетенции вместе с региональными экспертами. Они углубились в тему эмоционального интеллекта с Юлией Аглиуллиной, управления повседневностью с Еленой Водотыко, информационной грамотности с Ниной Ляшенко, инициативности с Никитой Ямбаковым и креативного мышления с Романом Бобриковым. Участники выполняли домашние задания, получали обратную связь от экспертов и делились своими впечатлениями друг с другом.

Команда мультицентра сформировала рейтинг самых активных участников, 10 лучших получили сертификаты о прохождении курса и памятные подарки, а также приглашение на участие в лидерской программе "В топе".