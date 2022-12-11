Стали известны планы по озеленению города в 2023 году

14:51 11 декабря 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В 2023 году планируется высадить 8 тыс. 186 зеленых насаждений. В том числе 473 дерева высадят во дворах. В бюджете на 2023 год заложено 113 млн рублей на озеленение. Таким образом по итогам следующего года, начиная с 2011-го, в городе добавится 58 тыс. 318 новых насаждений, сообщает Вслух.ру.

Посадки проводятся под контролем МКУ "ЛесПаркХоз". Гарантия на приживаемость от подрядчиков составляет 2 года – для лиственных и 3 года – для хвойных пород.

В 2022 году, в частности, новые саженцы высажены на улицах Широтной, Щорса, Логунова, Голышевой, Солнечном проезде и др. Высаживают яблони, сосны, ели, клены, рябины, тополя, сирени и другие.

Теги: озеленение
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

, 2022