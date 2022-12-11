Число участников и посетителей Тюменской ярмарки увеличилось

Уходящий год ознаменовался ростом числа посетителей и увеличением деловой активности в тюменском Выставочном зале, сообщает департамент потребительского рынка администрации Тюмени.

- На середину декабря мы уже точно можем говорить о более чем 250 тысячах посетителей в год. В прошлом было почти на 10 тысяч меньше, - сообщил генеральный директор АО "Тюменская ярмарка" Михаил Брудков. - В первую очередь здесь, конечно, сыграла роль отмена ковидных ограничений. Во-вторых, в этом году у нас прошло несколько новых мероприятий, которые привлекли тюменцев и гостей города. Это рок-фестиваль "Tyumen Rock & Cентябрьфест", гик-фестиваль молодежной культуры "Kitsune-con" и фестиваль "ТЮМЕНЬ СИЛЬНАЯ", этот спортивный праздник собрал более 700 спортсменов и 5300 зрителей.

Одной из самых посещаемых стала Сибирская Православная ярмарка "Духовные традиции и богатство России". - Своеобразную эстафету уже 16 декабря подхватывает традиционная "Новогодняя ярмарка", где можно найти все необходимое для встречи всеми любимого праздника, - рассказал Михаил Брудков.