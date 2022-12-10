Уровень дохода тюменских педагогов на третьем месте в УрФО

Педагоги Тюменской области зарабатывают выше среднего по России. Таковы оперативные данные Росстата по итогам января-сентября 2022 года, сообщает Вслух.ру.



За девять месяцев средняя зарплата учителей школ в России составила 47 тыс. 490 рублей в месяц. В Тюменской области — 49 тыс. 968 рублей. В УрФО самое высокое значение в ЯНАО, где учителя в среднем получали по 109 тыс. 767 руб., и ХМАО-Югра с показателем 78 тыс. 849 рублей. В Свердловской области средний заработок для школьных преподавателей составил 44 тыс. 327 рублей, в Челябинской — 36 тыс. 51 руб., в Курганской — 30 тыс. 530 руб.

Воспитатели Тюменской области в среднем зарабатывали 46 тыс. 264 руб., их коллеги по России — 40 тыс. 616 руб. Диапазон в Уральском федеральном округе — от 29 тыс. 101 руб. до 88 тыс. 848 руб. в месяц.

Средний заработок тюменских педагогов дополнительного образования сложился на уровне 53 тыс. 318 рублей. Коллеги в УрФО получали от 31 тыс. 179 руб. до 116 тыс. 31 руб. Среднее значение по России — 45 тыс. 612 руб.