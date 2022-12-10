В Тюменской области на семь ресторанов стало больше

Несмотря на сложные вызовы, ресторанов и кафе в Тюменской области меньше не стало.

"Динамика количества предпринимателей и объектов в отрасли общественного питания в 2022 году положительная. По данным реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, с начала этого года в регионе ресторанов, кафе и баров увеличилось на 7. В прошлом году их насчитывалось две тысячи", – пояснили в пресс-службе департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области.

Также в ведомстве отметили, что за текущий год увеличился и спрос на услуги заведений общественного питания, сообщает Комсомольская правда-Тюмень.

"Объем оказанных услуг общественного питания в Тюменской области вырос на 5,6 %. При этом в России в целом рост составил 2,9 %", – подчеркнули в департаменте.