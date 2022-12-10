В Ишиме презентуют вышитую карту Тюменской области

Двадцать мастериц Ишима и Ишимского района трудились над созданием вышитой карты юга Тюменской области. Сейчас идет работа по сбору фрагментов на деревянную основу. Презентация проекта пройдет в Ишимском концертном зале в День Конституции, 12 декабря. Об этом "Тюменской линии" рассказала заведующая Домом национальных культур и ремесел Ишима Оксана Тагильцева.

Женщины от 28 до 74 лет чуть больше месяца вышивали районы Тюменской области. У каждого есть свой цвет, техника вышивки, детали, которые напрямую связаны с историей, отмечают организаторы проекта.

"Ишимский район будет представлен в смешанной технике вышивки. В центре работы –

достопримечательность Ишима – Ласточкино гнездо, вид с горы Любви. И мастерица решила, что нужно в небе запустить Конька-горбунка. В большей части работ мастерицы отобразили мотивы сибирской природы, есть геральдика и знаковые места", - говорит Оксана Тагильцева.

Готовые фрагменты приклеят на деревянную основу размерами 1,5 на 1,5 метра. Сверху выложат название. У карты будут печатные варианты с названиями муниципалитетов и именами мастериц.