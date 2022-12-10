"Отряды мэра" продолжат работу в 2023 году

В Тюмени программа трудоустройства подростков на летнее время продолжится в 2023 году. Подросткам предложат работу по 48 направлениям. Кроме специальностей, связанных с благоустройством и озеленением, в списке - помощники библиотекаря, почтальона, экскурсовода, лаборанта, аквариумиста, ведущего новостей, изготовителя сувенирной продукции, специалиста по маркетингу, а также артисты, сообщает Вслух.ру.

В будущем году трудоустроиться смогут 4 тыс. 601 человек. Зарплата составит 5 тыс. 304 руб., за два года она вырастет на 1000 рублей.