Итоги конкурса "Нам дороги эти позабыть нельзя!" подведут в Тюмени

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Подведение итогов и награждение победителей XIII областного заочного конкурса на лучшую постановку работы по патриотическому воспитанию молодежи "Нам дороги эти позабыть нельзя!" пройдёт 6 декабря в Технопарке, в конкурсе принимают участие 700 человек.

Заявки на конкурс отправляли воспитанники и руководители поисковых отрядов и тимуровских команд, работники и волонтеры школьных краеведческих музеев, представители регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" и регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия", осуществляющих деятельность на территории Тюменской области.

По итогам конкурса будут определены лучший поисковый отряд, юный поисковик года, лучшие методические материалы, школьный краеведческий музей, тимуровская команда, штаб ВОД "Волонтеры Победы" и юнармейский отряд.