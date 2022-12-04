Молодые тюменцы отправились в Ставрополь

Творческие студенты — Ариана Гайнуллина и Давид Кинкадзе — будут представлять область на конкурсе "Молодые лица страны — Мисс и Мистер Студенчество России-2022". Студенты будут соревноваться в интеллекте, творчестве и спорте.

Ариана учится в филиале Тюменского государственного университета в Тобольске, а Давид — в Тюменском индустриальном университете. Кроме того, молодой тюменец представлял регион на Российской студенческой весне.

— Я волновался, когда узнал, что буду участвовать и бороться за титул Мистера Студенчество. Но каждый новый опыт помогает становиться лучше: свои слабые стороны превращаешь в сильные, учишься новому, перенимаешь опыт у других. Делаешь все, что от тебя зависит, чтобы показать свои способности, — рассказал Давид Кинкадзе, участник конкурса "Молодые лица страны — Мисс и Мистер Студенчество России – 2022".

Конкурс проходит в два этапа. В первом участники напишут эссе и порассуждают на заданную тему. После будут готовиться к финалу, где расскажут о себе и профессии, поделятся достижениями. Также продемонстрируют таланты в разных сферах искусства.

6 декабря состоится гала-финал, где будут названы имена лучших. Оценивать студентов будут общественные деятели, спортсмены, призеры международных и российский фестивалей и конкурсов, сообщает Мегатюмень.