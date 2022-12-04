Для туристов подготовят Уватские истории

В Уватском районе начали разрабатывать туристические маршруты, которые могут привлечь как любителей природы, так и ценителей истории, сообщает пресс-служба администрации Уватского района.

- Первое, с чем сейчас ассоциируется Уватский район для путешественников - это огромный лесной массив и связанное с ним времяпрепровождение, - говорит глава района Вячеслав Елизаров. - Тому подтверждение и недавнее послание губернатора, в котором прозвучало предложение сделать нашу территорию столицей бурого медведя. Поэтому бренд, можно сказать, уже определён.

Охота и рыбалка - это то, с чем ассоциируется район уже многие годы. В то же время у нас есть чем заинтересовать и любителей истории. Частично на ней будет основан наш новый туристический маршрут.

Одна из остановок туристического маршрута - Кошелевская гора, на которой расположен археологический памятник "Кошелевское городище".

По словам местного краеведа Валентина Поспелова, на этом месте располагалась столица Назымского княжества: "Временные рамки городка относятся к VIII — XVI векам. Это было первое хантыйское укрепленное поселение, которое было взято штурмом казаками атамана Ермака во время похода на север. В 1982 году на этом месте производились археологические раскопки, которые показали большое количество обломков керамики и предметов быта. Вполне возможно эта земля хранит ещё немало тайн".