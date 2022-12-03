Автошкола в Аромашево сможет принимать больше курсантов

Автошколу открыли на базе Дома детского творчества в июне 2022 года. Ранее у местных жителей не было возможности обучиться на права категории "Б", приходилось ездить к соседям. Об этом сообщил глава района Игорь Власов в ходе прямой линии в соцсетях "Одноклассники" и ВКонтакте 30 ноября.

По словам Игоря Власова, на подготовку к открытию автошколы ушло три года. Спрос огромный. Запись - на три года вперед. "В группе — девять человек. База у нас создана отличная: хороший автодром, оборудованный автокласс. Для того, чтобы была возможность набрать еще одну группу, необходимо приобрести еще один автомобиль и внести изменения в учредительные, разрешительные документы, лицензию. Мы постараемся поработать в данном направлении", — поделился глава Аромашевского района.

Первая группа уже закончила обучение, теоретические экзамены сдали все. Часть слушателей сдала практическую часть. Вторая группа проходит обучение с 22 ноября, они закончат 22 февраля, сообщила Тюменская линия.