Тюменским педагогам предлагают пройти творческий интенсив

Форум театральной педагогики "Угол зрения" пройдет в Тюмени 10 и 11 декабря. Это бесплатный творческий интенсив для педагогов допобразования и учителей всех предметов.

Участникам расскажут, какие возможности перед ними открывает театральная педагогика, как она позволяет улучшить отношения с детьми, удерживать фокус внимания, добавлять новые творческие инструменты на разных уроках. Для закрепления материала учителям посетят практики по актерскому мастерству, управлению голосом, телом, эмоциями, тренинги и не только. В интенсиве примут участие 4 группы по 20 человек. Регистрация - театр-рядом.рф

С учителями будут работать опытные федеральные эксперты и яркие представители тюменского театрального сообщества. Александра Никитина и Михаил Быков несколько лет помогают педагогам со всей страны понять, освоить и начать применять возможности театральной педагогики в своей деятельности. Для многих это становится новым витком развития в любимой профессии.

Режиссер, театральный педагог, старший преподаватель Дирекции образовательных программ МГПУ и кафедры актёрского мастерства и режиссуры МГИК Михаил Быков:

Когда я занимаюсь практиками театральной педагогики с детьми, со взрослыми, со студентами или с преподавателями, цель для меня одна: помочь людям сменить оптику, посмотреть на вещи под другим углом, увидеть что-то новое и необычное в привычном и обыденном. Поэтому мне так нравится выбранное коллегами название форума "Угол зрения". И, конечно, хочется увидеть на своих занятиях людей неравнодушных, любопытных и готовых к открытиям в себе и в окружающем мире.

"Если мы догадываемся, что ученик – это кто-то целостный, что у него есть не только левое полушарие, но вообще-то целостное тело, чувства и эмоции, мысли и стремления, то, наверное, мы будем выстраивать такую систему образования, где вся эта целостность будет востребована. И другой системы образования кроме театральной педагогики, где это действительно так, я не знаю. Однажды ты начинаешь работать в этой системе координат и постепенно она становится для тебя естественной, как воздух", – добавила кандидат искусствоведения, ведущий научный сотрудник лаборатории социокультурных образовательных практик НИИ УГО Московского городского педагогического университета Александра Никитина.

Первые занятия по театральной педагогике в Тюмени не так давно состоялись в рамках "Школы счастливых педагогов", и отзывы участников-учителей подтверждают – сегодня этот инструмент необходим.

Мероприятие организовано молодежным театральным центром "Космос" и театральным центром "РяДом"; реализуется при поддержке Департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.