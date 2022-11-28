Пункты обогрева работают в морозы на тюменских трассах

09:59 28 ноября 2022
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Фото из архива 32 ПСО Главного управления МЧС России по Тюменской области

Сотрудники подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области обеспечили готовность передвижных пунктов обогрева и оказания помощи водителям и пассажирам на загородных автотрассах, сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.

Пункты обогрева не только предоставляют помощь людям, но и используются для содействия в технических вопросах эксплуатации автотранспорта, например, могут отбуксировать сломавшийся автомобиль или запустить двигатель.

"Специально оборудованный автомобиль предназначен для оказания помощи участникам дорожного движения в случае понижения температуры окружающей среды до -30 градусов Цельсия. Спасатели будут нести круглосуточное дежурство на участках федеральных трасс, а также в иных местах в пригородах Тюмени. В текущем году с момента наступления холодов на территории ответственности Тюменского пожарно-спасательного гарнизона – город Тюмень, Тюменский и Нижнетавдинский районы – уже оказана своевременная помощь по различным вопросам более чем двум десяткам автомобилистов", - отмечают в 32 ПСО Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Информацию о происшествиях можно передать по телефонам "112" и "101".

Теги: морозы , МЧС
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