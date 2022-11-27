Какие продукты вредны для суставов, рассказали тюменцам

Врач-эндокринолог, диетолог Елена Дороднева назвала самые опасные продукты для суставов. Пациентам, которые страдают подагрой, остеопорозом, артрозом, артритом, ожирением стоит внимательнее отнестись к продуктам, которые могут усугубить ситуацию. Эти болезни возникают, как правило, в старшем возрасте. Однако, если нижеперечисленные продукты принимать в пищу без ограничений, то можно ускорить развитие болезни, разрушится коллаген, изменится состояние хряща и кости, двигаться будет сложно, сообщает Тюменская область сегодня.

Так, например, причиной развития подагры может стать длительное и чрезмерное употребление большого количества красного мяса, жирных бульонов (мясных, рыбных и грибных), шоколада, крепкого чая кофе, какао. Эти продукты очень богаты пуринами, которые при накоплении могут изменять функцию суставов, взывать накопления в них уратов – солей мочевой кислоты и формировать подагру в дальнейшем.

Фосфаты, которые являются антагонистами полезного кальция, не благоприятно действуют на суставы. Они содержатся в консервированных изделиях: это крабовые палочки, колбасы, копчености, маринады, вяленая рыба, сгущенка. Такие продукты калорийные, жирные, могут влиять и на набор массы тела, что так же вредит суставам. Фосфатов много и в газированных напитках – это важно иметь в виду.

Углеводы мешают выработке коллагена. Глюкоза в большом количестве отрицательно на него влияет – возникает гликация. Это химическая реакция, которая может ускорить процесс естественного старения и уменьшает подвижность суставов. Речь идет о конфетах, кондитерских изделиях, сладких молочных продуктах, таких как мороженое. Кроме того, сладости вызывают ожирение, а оно характеризуется таким симптомом, как системное (или холодное) воспаление, при котором мишенью часто являются суставы, потому что как раз в них эти процессы и происходят. У пациентов с избыточной массой тела формируются артрозы.

Диетолог советует, блюда с помидорами и баклажанами употреблять очень ограниченно, поскольку пасленовые также попали в список опасных продуктов при патологии суставов.

Негативно на их состояние влияет и алкоголь.

Продуты, богатые щавелевой кислотой, запрещены при подагре – щавель, шпинат, редис.

– Усугубив приемом неправильной пищи ситуацию, пациент нарушит и качество жизни, а значит, полноценное ощущение радости бытия и способности к движению. Лучше к этим продуктам людям старше 35 лет относиться с осторожностью, не употреблять много, чтобы предотвратить болезни, с которыми тяжело справляться, – резюмировала Елена Дороднева.