Сделать предновогодний адвент-календарь помогут тюменцам

Детский центр "Музейляндия" организует мастер-класс для родителей "Адвент-календарь", который поможет зарядиться праздничным настроением. Участники своими руками смастерят адвент-календарь – своеобразный плакат с окошками и заданиями.

Такой красивый и удобный помощник подскажет, чем заняться в предновогодние дни, что подарить близким, или как украсить ёлку. С его помощью вы сможете отсчитывать дни до праздника вместе со своими детьми, всей семьей.

Мастер-класс предназначен для родителей. Дети в это время могут провести время в игровом пространстве детского центра "Музейляндия", что предусмотрено стоимостью сеанса.

Желающих принять участие будут ждать 26 и 27 ноября по адресу: ул. Советская, 63. Начало в 14:00. Стоимость участия – 450 рублей с человека. Билеты доступны онлайн на сайте Тюменского музейно-просветительского объединения. Подробности можно узнать по телефону 8 (3452) 45-35-90.

По материалам Тюменского музейно-просветительского объединения.