Тюменские аграрии доставляют свою продукцию в двадцать стран мира

Товаропроизводителями Тюменской области в течении этого года продукция АПК поставляется в 20 стран мира. В текущем году новыми направлениями экспорта стал Израиль, куда отправляли глютен (клейковина) и Ирак, который получит зерно.

Уборочная кампания в регионе прошла успешно. Зерновых и зернобобовых собрано чуть больше 1 миллиона 893 тысяч тонн. Напомним, рекорд был поставлен в 2011 году, тогда собрали 1 миллион 919,5 тысяч тонн зерна при урожайности 26,8 центнеров с гектара. Урожайность в 2022 году составила 26,6 центнеров с гектара, что выше уровня прошлого года на 63%, сообщает Комсомольская правда – Тюмень.



Среднее потребление зерна в Тюменской области составляет более 1 миллиона 200 тысяч тонн. В регионе были построены и запущены в работу крупные предприятия: завод по глубокой переработке зерна "АминоСиб", "Свинокомплекс Тюменский", "Абсолют Агро", "Руском" и другие, которые стимулируют внутриобластное потребление зерна.