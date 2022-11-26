Тюменцы могут принять участие в спектакле-свадьбе

29 и 30 ноября в 19 часов в Молодежном театральном центре "Космос" состоятся показы спектакля "Брачные танцы". Зрители станут участниками свадьбы со всеми ее атрибутами: тамадой, конкурсами, танцами. Вход свободный, необходима регистрация, сообщает Мегатюмень.

"Брачные танцы" — социально-театральный проект, где горожанки поделились своим опытом совместной жизни с партнером. В реализации принимают участие семь тюменок. В течение 10 дней они встречались с режиссером Еленой Горлатовой и драматургом Мариной Дадыченко. На основе историй горожанок драматург написала пьесу, которая стала основой спектакля.

— Замужество и семейную жизнь прочат практически всем женщинам с раннего возраста. Они мечтают о пышном платье и принце на белом коне, но никто не говорит о том, что происходит после. В спектакле будут разные истории: и разведенных, и одиноких, и счастливых замужних женщин. Идея проекта заключается в том, что каждый жизненный путь женщины ценен сам по себе и не становится неполноценным, если в нем нет детей и мужа, — поделилась Елена Горлатова, автор и режиссер проекта.