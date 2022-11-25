Аромашевцы изготовили печки для военнослужащих

13:20 25 ноября 2022
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Предприниматели из Аромашевского района Тюменской области изготовили 7 печек для военнослужащих

"Некоторое время назад написал, что нашим подразделениям в зоне проведения специальной военной операции нужны походные печки. На них удобно разогреть пищу и высушить одежду и обувь. На этот призыв откликнулись предприниматели из Аромашевского района. Сотрудники одного из местных предприятий изготовили несколько печек. Чтобы успеть в срок, работали до глубокой ночи. Важный груз уже отправили в подразделения. Спасибо землякам за отзывчивость!", - сообщил в своем Telegram_канале губернатор Александр Моор.

С помощью походных печек земляки в зоне проведения специальной военной операции могут разогреть пищу и высушить одежду и обувь. Печки легко собираются и разбираются.

Аромашевцы также закупили для бойцов 4 печки, предназначенных для оборудования полевых бань.

Предприниматель из Тюмени приобрел и передал 17 казанов для приготовления пищи.

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