Аромашевцы изготовили печки для военнослужащих

Предприниматели из Аромашевского района Тюменской области изготовили 7 печек для военнослужащих
"Некоторое время назад написал, что нашим подразделениям в зоне проведения специальной военной операции нужны походные печки. На них удобно разогреть пищу и высушить одежду и обувь. На этот призыв откликнулись предприниматели из Аромашевского района. Сотрудники одного из местных предприятий изготовили несколько печек. Чтобы успеть в срок, работали до глубокой ночи. Важный груз уже отправили в подразделения. Спасибо землякам за отзывчивость!", - сообщил в своем Telegram_канале губернатор Александр Моор.
С помощью походных печек земляки в зоне проведения специальной военной операции могут разогреть пищу и высушить одежду и обувь. Печки легко собираются и разбираются.
Аромашевцы также закупили для бойцов 4 печки, предназначенных для оборудования полевых бань.
Предприниматель из Тюмени приобрел и передал 17 казанов для приготовления пищи.
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