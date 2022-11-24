Лекции по промышленному дизайну и аддитивным технологиям проводят в Тюмени

В пространстве "Точка кипения — Тюмень" 24 и 25 ноября пройдут лекции для всех, кто интересуется современными технологиями и инженерией. Спикерами выступят эксперты Центра робототехники и АСУ Тюменской области.

24 ноября, с 15:00 до 16:00, пройдет лекция "Применение методов компьютерного моделирования в промышленном дизайне" слушатели пройдут краткий исторический экскурс о появлении промышленного дизайна и самом понятии. Также будет обзор на существующие практики применения методов компьютерного моделирования в индустриальном дизайне.

25 ноября, с 15:00 до 17:00, слушателей ждут на лекции по аддитивным технологиям прототипирования, где участников познакомят с 3D-печатью и процессом изготовления прототипа при помощи таких средств. Спикер также расскажет о сферах, где применяются аддитивные технологии.