В поддержку бойцов в Тюмени провели творческий марафон

Творческие коллективы Тюменского концертно-театрального объединения на протяжении суток участвовали в благотворительной программе, которая прошла во Дворце культуры "Нефтяник" в субботу, 19 ноября. Собранные средства поступят на счет "100 миллионов для Победы".

Программа марафона была насыщенной на события, при этом стоимость входа была фиксированной — 300 рублей. Причем организаторы не ограничивали количество мероприятий для посещения по одному билету - гости могли посетить любые в рамках одного блока.

Марафон "24 часа добрых дел" состоял из трёх блоков. Так, например, в первом тюменцам показывали спектакль "Игрушки" от Тюменского театра кукол, мастер-класс по изготовлению пряников, а также интерактивную программу от агентства праздников "Арт-хит".

Изюминкой блока стал пленэр воспитанников детской школы искусств "Фантазия". В мраморном зале "Нефтяника" ребята писали картины под аккомпанемент камерного оркестра "Камерата Сибири". Присоединиться к рисованию и проявить свои творческие способности могли и взрослые. За столами были все необходимые для рисования материалы и даже картинки-примеры, на которые можно ориентироваться во время процесса.

Второй блок был не менее интересным. Участники понаблюдали за фокус-шоу иллюзиониста Александра Яблочкова и поучаствовали в творческих мастер-классах. А еще гости посмотрели спектакль "Против правил" от театра эстрадной песни "Соломинка" и послушали выступления юных артистов вокальной студии "Аврора".

Завершающим стал третий блок с концертом "На территории сердца". Артисты Тюменского концертно-театрального объединения исполнили знаковые для нашей страны песни.

Помимо живых выступлений, в ДК "Нефтяник" с 20:30 транслировали архивные спектакли и концерты.

В рамках благотворительного марафона коллективы ТКТО выступили также в торговых центрах Тюмени. Любой посетитель и случайный прохожий могли перечислить средства для поддержки мобилизованных сограждан по QR-коду.