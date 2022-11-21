Тюменцы могут присоединиться к благотворительной акции "Творим добро"

18 ноября в молодежных общественных пространствах стартовала акция в поддержку граждан ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей. Любой желающий может присоединиться к акции и поучаствовать в благотворительности.

Для этого до 28 ноября можно принести сладости, игрушки или книжки для детей и оставить их в специальном боксе. Они появятся в молодежных общественных пространствах: Медиацентре молодежной политики Тюменской области (Хохрякова, 47), МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165А), мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25-го Октября, 23А), Студенческом центре (ул. Семакова, 21), мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1). Кроме того, все желающие подпишут дизайнерскую карточку — оставят пожелание, слова поддержки или напутствие. Акция продлится десять дней — до 18:00 28 ноября включительно.

30 ноября творческие студенты, участники лаборатории "Премьера", проведут мини-концерты в пунктах временного содержания, чтобы поддержать и приободрить приезжих граждан из Донецка, Луганска, Запорожья и Херсона. Они исполнят музыкальные номера. После концерта передадут собранные открытки и помощь от тюменцев, сообщает Комсомольская правда-Тюмень.