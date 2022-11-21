В Тюмени пройдет юбилейная конференция ЗОЖ

24 и 25 ноября в Тюмени стартует юбилейная XX международная научно-практическая конференция, посвященная памяти доктора педагогических наук, профессора Валентина Никифоровича Зуева.

Она начнется на нескольких площадках и в этом году посвящена теме "Стратегия формирования здорового образа жизни населения средствами физической культуры и спорта: целевые ориентиры, технологии и инновации".

В первый день конференции, 24 ноября, в 14:00 в Большом зале городской администрации (ул. Первомайская, 20) программу конференции откроет пленарное заседание. Запланированы выступления зарубежных гостей: доцента Белорусского государственного медуниверситета, к.м.н. Светланы Власовой (г. Минск) и профессора Государственного университета физвоспитания и спорта Республики Молдова, доктора педагогики Виктора Манолаки (г. Кишинев). С докладом о современных ценностях олимпийского спорта выступит редактор журнала "Теория и практика физической культуры", профессор Российского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, доктор педагогических наук Людмила Лубышева.

На тематических сессиях в этот же день с 10:00 работают тематические секции. В спортивном центре "Олимпия" (ул. Пржевальского, 37) обсудят тему управления и социального проектирования в физкультуре и спорте. В ИФК ТюмГУ (ул. Пржевальского, 37) будут говорить о междисциплинарном подходе в спортподготовке. В ТОГИРРО (ул. Малыгина, 73) рассмотрят тему: "Физическое и спортивное воспитание в системе современного образования".

В Тюменском государственном медицинском университете (ул. Одесская, 54 кор. 1) займутся актуальными вопросами сохранения здоровья юных спортсменов.

25 ноября в экопарке "Тайга" (Тюменский район, 18-й км Червишевского тракта) в 10.00 начнет работу спортивный лекторий, а в 13.30 – методический семинар-практикум. Здесь же будут подведены итоги конференции, сообщил департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.