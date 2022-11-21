Молодежь села Ембаево подготовила спектакль о трудностях взросления

25 и 27 ноября в 18:00 в центре развития творчества "Созвездие" пройдет показ спектакля "Заклятие в подарок". Авторами постановки стали участники творческого коллектива села Ембаево "Молодежный театр "Н³"".

Действие спектакля разворачивается в двух мирах: реальном и сказочном. Главная героиня — девушка-тролль из сказочной вселенной, которая совсем не похожа ни внешне, ни по характеру на своих сородичей, сообщает Мегатюмень.

— Все роли в спектакле исполняют подростки и молодые ребята, у которых нет соответствующей подготовки. Зато им есть что рассказать и показать. Благодаря сюжету постановки, начинающие актеры смогут высказаться на темы, которые их действительно волнуют, — прокомментировала Полина Черняева, руководитель спектакля "Заклятие в подарок".