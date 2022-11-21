Гости Тюменской области охотно увозят домой сувениры и гастрономию

Сувенирная продукция – важная часть туристических поездок. В первую очередь гостей региона интересуют сувениры. Это типовые истории: магниты, открытки. Люди, которые приезжают в Тобольск, редко возвращаются без косторезных изделий. Второе популярное направление – гастрономическое. Редко, когда туристы уезжают из Тюменской области, не прикупив нашей прекрасной рыбы, мясо", – поделился Дмитрий Пухов.

Отдельно он рассказал о формировании линейки Visit Tyumen. Само агентство не занимается реализацией сувенирной продукции, уточняет Тюменская линия. "Мы взаимодействуем с предпринимателями, которые обращаются к нам. Они могут получить по лицензионному соглашению право на использование бренда Visit Tyumen для производства сувениров.

Коллеги предлагают различные варианты, мы отсматриваем их, утверждаем дизайн будущего изделия. После согласования предприниматели могут производить и реализовывать продукцию, которую мы утверждаем. Ежеквартально они должны предоставлять отчет о том, как этот процесс происходит", – добавил руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области. Если говорить о существующем мерче с брендом Visit Tyumen – футболки, толстовки, то можно отметить несколько ключевых партнеров, которые активно производит и реализует подобные товары, заметил Дмитрий Пухов.