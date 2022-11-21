Какой сахар полезнее, рассказал тюменский диетолог

Корреспондент издания "Тюменская область сегодня" узнал у врача диетолога-эндокринолога ГАУЗ "Многопрофильный консультативно-диагностический центр" Анны Верхоланцевой, какой сахар полезнее, и чем его можно заменить.

– Тростниковый сахар – это та же молекула сахарозы. Но она получена не из свеклы, а из тростника. Отличие лишь в том, что настоящий тростниковый сахар нерафинированный. Именно поэтому он имеет коричневый цвет. Кроме того, в тростниковом сахаре содержится чуть больше микроэлементов (цинк, марганец, медь), – объясняет диетолог.

Однако врач отмечает, что польза такого сахара скорее символична, поэтому при выборе лучше обращать внимание на цену. Кроме того, в магазинах часто продают подделки – обычный сахар просто окрашивают в коричневый цвет.

Если же человек хочет снизить потребление обычного сахара или вовсе отказаться от него, есть несколько видов безопасных заменителей. Они могут быть калорийными и некалорийными, а также натуральными (сахарозаменители) и синтетическими (подсластители).

К натуральным относят фруктозу и все продукты, в которых она есть. Это, к примеру, мед, кленовый сироп, патока, сироп топинамбура, кокосовый сахар и т.д.

– Где-то больше витаминов, где-то меньше калорийность, но максимально допустимое потребление у всех одинаково, не более 5% суточного рациона. Все они относятся к группе "добавленный сахар", – отмечает врач.

Синтетические заменители – сахарин, цикламат, аспартам, сукралоза, стевиозид. Они не содержат калорий. Их можно сравнить с обычными пищевыми добавками (Е).

Такие подсластители всегда проходят большое количество исследований на безопасность, но норму их употребления в пищу лучше не превышать. Это может плохо повлиять на желудок или кишечник. Количество подсластителя, которое безопасно употреблять, указано на упаковке.