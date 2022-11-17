Тюменская такса ищет хозяев в большом городе

Фото предоставлено ветклиникой

Ветклиника "Клевер" в Тюмени поставила на ноги таксу, а теперь подбирает своей подопечной новых хозяев, которые смогут правильно о ней позаботиться.

Собаку зовут Пино, ей примерно три года. В клинки она оказалась в начале июля. После беседы с врачом хозяйка вместо того, чтобы оплатить полторы тысячи рублей за услугу, оставила обезножившую собаку у стойки регистратора и удалилась, не обращая внимания на то, что она пытается ее догнать.

По словам директора клиники Анастасии Колпакчи, Пино была в запущенном состоянии, задние лапы парализованы и перекрещены - было понятно, что длительное время болела. Для диагностики ее увезли в Екатеринбург и сразу прооперировали, но даже после этого врач считал, что на задних лапах она ходить не сможет. Неделю такса прожила еще в Екатеринбурге под присмотром оперировавших врачей. Реабилитацию проходила в Тюмени. Для нее составили специальный комплекс занятий: две-три тренировки в бассейне, восемь-десять тренировок с различными нагрузками. В день. Сейчас Пино вполне здорова, играет, гуляет и сфотографировать ее сложно - она в постоянном движении.

Следующая цель - найти таксе подходящих хозяев. Анастасия говорит, что особых сложностей в содержании Пино нет - важно качественное питание, забота и соответствующий уход. Однако рецидивы не исключены, поэтому потенциальным хозяевам нужно правильно оценить свои ресурсы и возможности в случае необходимости обеспечить собаке лечение, которое доступно в крупных городах. Со своей стороны ветклиника обещает всестороннюю поддержку и помощь.